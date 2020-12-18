Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в чувственной фотосессии и сняла золотистый наряд
Актриса долгое время не принимает участия в новых фотосессиях, поэтому поклонники стараются делиться в Инстаграм лучшими кадрами звезды за последнее время. В частности, одно из таких фото немало всполошило сеть.
На фото Джоли позирует в золотистом наряде свободного кроя и без лишних деталей. Чтобы снимок в лаконичном образе получился более пикантным, актриса сбросила с плеч лямки и прикрыла бюст рукой. Придерживая наряд, звезда выглядела очень счастливой, а легкая улыбка и распущенные волосы сделали образ более натуральным и «живым».
Поклонники не смогли пройти мимо кадра, на котором Джоли выглядит весьма соблазнительно:
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«Идеальная Белла️❤️❤️; Любите всю свою семью, как Джоли🔥; Некоторым это нравится, Бог делает только один раз !!; А бюст не такой и большой; Круто, слов не было; Вау сексуально; Анджелина Джоли действительно волшебница?; Супер безупречный образ🐸;Счастливая женщина Анджелина Джоли 🌹🌹поддала горячого💋💋 Целую».
Отметим, роль известного персонажа в мире фантастики Лары Крофт принесла актрисе небывалую популярность. И по прошествии нескольких лет после выхода последнего фильма артистка все еще остается эталоном красоты.
Образ бунтарки и расхитительницы древних тайников Лары прижился с Джоли, поэтому каждое фото, сделанное во время съемок, неизменно бурно обсуждается поклонниками в сети. И этот раз также не был исключением, – фото с Джоли, позирующей лишь в черном белье с ремнем на бедрах и повязкой на руке, покорило пользователей Инстаграм.
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