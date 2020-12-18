Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян поділилася стильним образом на новому селфі

Популярна Instagram-модель поділилася на своїй сторінці новим стильним образом. Як відомо, вже досить давно Кім займається створенням власного одягу, який розкуповують з самого моменту виходу в лічені години. Тому кожен образ Кім стає гаряче обговорюваним і копіюється тисячами жінок.

Цього разу Кардашьян одягла світло-сині джинси з високою талією і рожевий боді на тонких лямках, завдяки якому артистці вдалося створити досить стильний образ і підкреслити бюст з вигідного ракурсу. Довгі і вологі локони Кім залишила розпущеним, завершивши свій "лук дня" ідеальним способом.

Ось як реагують шанувальники:

"Які розкішні пасма😍; милий образ; Hermosa😍; Ти така красива😍 😍 😍 😊; ви дуже щасливі👏 😊; Кімо-Кімо люблю тебе😭; я готовий) до такого ніжного і навіть скромного вигляду; краса❤️; це перед твоєю ванною?; Досить; так чудово💗; виглядає чудово; чудово❤️; Я люблю тебе 💖; де твоя талія😭"»

Раніше Кардашьян показала найвдаліші образи за останній час і змогла заінтригувати перетворенням: лаконічні тони, досить стриманий дизайн і акцент на бюст з тонкою талією і пишними сідницями не залишили шанувальників байдужими. Кім підкреслила топами свої вигини, а шкіряні вставки на тканинах надали костюмам більш свіжий вигляд.

При цьому Кім також показала і більш особистий образ, надівши білий тонких халат і засвітивши стрункі ніжки.

"Знайшла ці фото з Майамі! Хто пам'ятає деякі з цих поглядів? Я опублікую більше про свої історії», - написала Кім.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

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