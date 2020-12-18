Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян поделилась стильным образом на новом селфи

Популярная Инстаграм-модель поделилась на своей странице новым стильным образом. Как известно, уже довольно давно Ким занимается созданием собственной одежды, которую раскупают с самого момента выхода в считанные часы. Поэтому каждый образ Ким становится горячо обсуждаемым и копируется тысячами женщин.

В этот раз Кардашьян надела светло-синие джинсы с высокой талией и розовый боди на тонких лямках, благодаря которому артистке удалось создать довольно стильный образ и подчеркнуть бюст с выгодного ракурса. Длинные и влажные локоны Ким оставила распущенными, завершив свой «лук дня» идеальным способом.

Вот как реагируют поклонники:

«Какие роскошные пряди😍; Милый образ; Hermosa😍; Ты такая красивая 😍😍😍😊; Вы очень счастливы 👏😊; Кимо-кимо Люблю тебя😭; Я готов) к такому нежному и даже скромному виду; Красота❤️; Это перед твоей ванной?; Довольно; Так великолепно💗; Выглядит великолепно; Великолепно ❤️; Я люблю тебя 💖; Где твоя талия😭».

Ранее Кардашьян показала самые удачные образы за последнее время и смогла заинтриговать преображением: лаконичные тона, довольно сдержанный дизайн и акцент на бюст с тонкой талией и пышными ягодицами не оставили поклонников равнодушными. Ким подчеркнула топами свои изгибы, а кожаные вставки на тканях придали костюмам более свежий вид.

При этом Ким также показала и более личный образ, надев белый тонких халат и засветив стройные ножки.

«Нашла эти фото из Майами! Кто помнит некоторые из этих взглядов? Я опубликую больше о своих историях», - написала Ким.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"