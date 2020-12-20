Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret показала стрункі ніжки в міні

Зірка вражає ідеальними вигинами в різних нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель одягла міні-спідницю екстремальної довжини.

Ратаковськи одягла чорну маєчку, яка обтягнула її груди. Майка мала крій" під горло", зверху неї красуня одягла блискучий ланцюжок з кулончиком.

Зірка позувала в спідниці на високій посадці. Тканина вбрання обтягнула струнку талію і при цьому можна було помітити і пружні сідниці, що випирають.

Стрункі ніжки визирали з-під вбрання і притягували погляд своїм сяйвом.

Модель дивилася в камеру, відкривши губи.

Ратаковськи притулилася до стіни, позаду неї були полиці з книгами.

Дане фото було оприлюднено у фан-групі Інстаграму.

За годину пост зібрав всього кілька десятків лайків, адже група тільки набирає популярність.

"Гаряча ціпонька", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи одягла тісний ліфчик, що підіймав бюст, а також зціпив його так, що здавалося грудей дуже тісно. На шиї блищав ланцюжок, що не могло не привернути погляд.

Зірка була також в шортиках, обтягнули її стегна.

Ратаковськи задерла ніжки і подивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи була відображена в світлому сарафані з квітковим принтом і величезним декольте, який вдосталь дає насолодитися її розкішним бюстом. Також модель ефектно продемонструвала свою ще струнку фігуру.

Зовнішній вигляд зірки дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали знаменитість похвалами і компліментами в коментарях.

Нагадаємо, що вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.