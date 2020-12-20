Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret показала стрункі ніжки в міні
Зірка вражає ідеальними вигинами в різних нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель одягла міні-спідницю екстремальної довжини.
Ратаковськи одягла чорну маєчку, яка обтягнула її груди. Майка мала крій" під горло", зверху неї красуня одягла блискучий ланцюжок з кулончиком.
Зірка позувала в спідниці на високій посадці. Тканина вбрання обтягнула струнку талію і при цьому можна було помітити і пружні сідниці, що випирають.
Стрункі ніжки визирали з-під вбрання і притягували погляд своїм сяйвом.
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Модель дивилася в камеру, відкривши губи.
Ратаковськи притулилася до стіни, позаду неї були полиці з книгами.
Дане фото було оприлюднено у фан-групі Інстаграму.
За годину пост зібрав всього кілька десятків лайків, адже група тільки набирає популярність.
"Гаряча ціпонька", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи одягла тісний ліфчик, що підіймав бюст, а також зціпив його так, що здавалося грудей дуже тісно. На шиї блищав ланцюжок, що не могло не привернути погляд.
Зірка була також в шортиках, обтягнули її стегна.
Ратаковськи задерла ніжки і подивилася в камеру.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи була відображена в світлому сарафані з квітковим принтом і величезним декольте, який вдосталь дає насолодитися її розкішним бюстом. Також модель ефектно продемонструвала свою ще струнку фігуру.
Зовнішній вигляд зірки дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали знаменитість похвалами і компліментами в коментарях.
Нагадаємо, що вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.
Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.