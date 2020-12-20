Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала стройные ножки в мини
Звезда впечатляет идеальными изгибами в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель надела мини-юбку экстремальной длины.
Ратаковски надела черную маечку, которая обтянула ее грудь. Майка имела крой "под горло", сверху нее красотка надела сверкающую цепочку с кулончиком.
Звезда позировала в юбке на высокой посадке. Ткань наряда обтянула стройную талию и при этом можно было заметить и выпирающие упругие ягодицы.
Стройные ножки выглядывали из-под наряда и притягивали взгляд своим сиянием.
Скандальный Остапчук променял футбол на "Холостячку" Мишину: "Неплохая из них пара..."
Юрий Горбунов заигрался и по-крупному подставил Кароль на "Голосі країни": "Тина видела эту фотку? Кошмар"
Черная полоса начнется у многих знаков Зодиака: Глоба раскрыл, кого ждет худшее время в финансовом плане
Кадры с рыдающей Наташей Королевой после бегства облетели Сеть: "Я хочу домой, мне плохо..."
Модель смотрела в камеру, приоткрыв губы.
Ратаковски прижалась к стене, позади нее были полки с книгами.
Данное фото было обнародовано в фан-группе Инстаграма.
За час пост собрал всего несколько десятков лайков, ведь группа только набирает популярность.
"Горячая цыпочка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела тесный лифчик приподнимал бюст, а также стиснул его так, что казалось груди очень тесно. На шее блестела цепочка, что не могло не привлечь взгляд.
Звезда была также в шортиках, обтянувших ее бедра.
Ратаковски задрала ножки и посмотрела в камеру.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски была запечатлена в светлом сарафане с цветочным принтом и огромным декольте, которое вдоволь дает насладиться ее роскошным бюстом. Также Модель эффектно продемонстрировала свою еще стройную фигуру.
Внешний вид звезды очень понравился ее поклонникам, они осыпали знаменитость похвалами и комплиментами в комментариях.
Напомним, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.
Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.