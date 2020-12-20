Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret показала стройные ножки в мини

Звезда впечатляет идеальными изгибами в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель надела мини-юбку экстремальной длины.

Ратаковски надела черную маечку, которая обтянула ее грудь. Майка имела крой "под горло", сверху нее красотка надела сверкающую цепочку с кулончиком.

Звезда позировала в юбке на высокой посадке. Ткань наряда обтянула стройную талию и при этом можно было заметить и выпирающие упругие ягодицы.

Стройные ножки выглядывали из-под наряда и притягивали взгляд своим сиянием.

Модель смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Ратаковски прижалась к стене, позади нее были полки с книгами.

Данное фото было обнародовано в фан-группе Инстаграма.

За час пост собрал всего несколько десятков лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Горячая цыпочка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела тесный лифчик приподнимал бюст, а также стиснул его так, что казалось груди очень тесно. На шее блестела цепочка, что не могло не привлечь взгляд.

Звезда была также в шортиках, обтянувших ее бедра.

Ратаковски задрала ножки и посмотрела в камеру.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски была запечатлена в светлом сарафане с цветочным принтом и огромным декольте, которое вдоволь дает насладиться ее роскошным бюстом. Также Модель эффектно продемонстрировала свою еще стройную фигуру.

Внешний вид звезды очень понравился ее поклонникам, они осыпали знаменитость похвалами и комплиментами в комментариях.

Напомним, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.