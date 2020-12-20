Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, з усіх ракурсів показала свою розкіш
Відома красуня демонструє неймовірні форми в тісних і стильних нарядах, пише Politeka.net. І цього разу спокусниця порадувала фанатів.
Белла Хадід вийшла на вулицю, де випав сніг. Зірка одягла коротенький білий топік з червоним акцентом.
Тканина оголила пружний животик, від якого не можна було відірвати очей. Зверху кокетка одягла маленьку шубку, яку розчахнула для ефектності.
Тісні джинсики обтягнули пружні сідниці. На одному з кадрів зірка повернулася спиною, щоб показати п'яту точку у всій красі.
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Модель зробила високу зачіску, і в результаті стали помітні блискучі сережки у вухах.
Модель дивилася в камеру і посміхалася.
За дві години пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємного, і подякували на святковий настрій.
"Смачна цукерка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Белла Хадід постала в красивому сарафані, який ледь не оголив груди.
Сарафан тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло.
Зірка підтримувала бюст руками, в результаті чого той піднявся і виглядав більш спокусливим. Акценту ж декольте додавали золоті ланцюжки.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позує в сміливому міні і топі, який ефектно підкреслює її пружні форми. Поруч з красунею видно коня і поні, а сама Хадід позує явно без білизни.
"Незадовго до того, як ми продали мої розфарбовані мною черевики...",- написала Белла.
Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках
А ще Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних трусиках і чоботях сіла перед камерою, ледве прикривши пікантні місця рукою