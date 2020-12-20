Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, со всех ракурсов показала свою роскошь

Известная красотка демонстрирует невероятные формы в тесных и стильных нарядах, пишет Politeka.net. И в этот раз соблазнительница порадовала фанатов.

Белла Хадид вышла на улицу, где выпал снег. Звезда надела коротенький белый топик с красным акцентом.

Ткань оголила упругий животик, от которого нельзя было оторвать глаз. Сверху кокетка надела маленькую шубку, которую распахнула для эффектности.

Тесные джинсики обтянули упругие ягодицы. На одном из кадров звезда повернулась спиной, чтобы показать пятую точку во всей красе.

Модель сделала высокую прическу, и в результате стали заметны сверкающие сережки в ушах.

Модель смотрела в камеру и улыбалась.

За два часа пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону звезды много приятного, и поблагодарили на праздничное настроение.

"Вкусная конфетка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид предстала в красивом сарафане, который едва ли не оголил грудь.

Сарафан держался на тончайших бретельках, которые впивались в тело.

Звезда поддерживала бюст руками, в результате чего тот поднялся и выглядел более соблазнительным. Акценту же декольте добавляли золотые цепочки.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позирует в смелом мини и топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. Рядом с красоткой видно лошадь и пони, а сама Хадид позирует явно без белья.

«Незадолго до того, как мы продали мои раскрашенные мной ботинки...", - написала Белла.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой