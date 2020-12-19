Анджеліна Джолі дивує фанатів своєю чарівною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі є однією з найвідоміших і улюблених актрис Голлівуду. Її красою захоплюються не тільки чоловіки, але і жінки, на неї прагнуть бути схожими і багато в чому слідують її порадам.

На одній з фанатських сторінок актриси в Instagram показали, як з роками змінювалася Анджеліна Джолі.

Вашій увазі представлені знімки голлівудської діви Анджеліни Джолі, зроблені в період з 1994 по 2018 рік.



У 1990-і роки, будучи ще підлітком, Джолі відрізнялася не тільки фірмовими пухкими губами, але і милими щічками і округлими формами. З віком вона ставала все жіночніше і граціозніше.

У 2008 році Анджеліна успішно народила екс-чоловіку Бреду двійню. Але ось після вагітності знову сильно схудла. У наступні пару років актриса все ж трохи погладшала і досягла, мабуть, своєї найідеальнішої і привабливої форми — в 2010-12 роках вона була шикарна.

Користувачі Мережі прийшли в повний захват від знімків і відзначили, що з роками Анджі зовсім не змінилася. Правда були і ті, кому не сподобалися зміни, що відбулися із зовнішністю Джолі. Крім того, коментатори влаштували невелике голосування, вказавши на якому знімку Джолі виглядає найкраще.

"У неї такі очіііі😍 😻 😻 😍 💦 🔥 🔥це просто гармата"," шикарна дівчина🔥", "роки беруть своє"," 2018 рік така худа😳зупинись мила, ти і так прекрасна"," той тип жінок, які з віком, стають тільки красивіше👍".

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