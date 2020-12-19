Лучше всего выглядит в 2012 году

Анджелина Джоли удивляет фанатов своей обворожительной внешностью

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли является одной из самых известных и любимых актрис Голливуда. Ее красотой восхищаются не только мужчины, но и женщины, на нее стремятся быть похожими и во многом следуют ее советам.

На одной из фанатских страниц актрисы Instagram показали, как с годами менялась Анджелина Джоли.

Вашему вниманию представлены снимки голливудской дивы Анджелины Джоли, сделанные в период с 1994 по 2018 год.



В 1990-е годы, будучи еще подростком, Джоли отличалась не только фирменными пухлыми губами, но и милыми щечками и округлыми формами. С возрастом она становилась все женственнее и грациознее.

В 2008 году Анджелина успешно родила экс-мужу Брэду двойню. Но вот после беременности снова сильно похудела. В следующие пару лет актриса все же немного поправилась и достигла, пожалуй, своей самой идеальной и привлекательной формы — в 2010-12 годах она была шикарна.

Пользователи сети пришли в полный восторг от снимков и отметили, что с годами Анджи совсем не изменилась. Правда были и те, кому не понравились изменения, произошедшие с внешностью Джоли. Кроме того, комментаторы устроили небольшое голосование, указав на каком снимке Джоли выглядит лучше всего.

"У неё такие глазааа😍😻😻😍💦🔥🔥это просто пушка", "Шикарная Девушка 🔥", "годы берут свое", "2018 год такая худая😳Остановись милая, ты и так прекрасна", " тот тип женщин, которые с возрастом, становятся только красивее 👍".

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