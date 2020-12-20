Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) в майже невидимому купальнику показала "самий сік"

Шикарна брюнетка посвітила пружними місцями в персиковому бікіні, передає Politeka.net.

Сьєнега продемонструвала шикарну фігуру під час відпочинку. Модель позувала на білосніжній яхті, розкинувши руки.

Видно, що зірка отримувала насолоду від проведення часу. Модель широко посміхалася, прикривши очі.

Зірка натягнула на великий бюст маленький ліфчик, який навряд чи приховував найінтимніше. Тонкі бретельки впивалися в тіло.

Тонка талія і пружний живіт - просто вражають красою.

Зірка витягла стрункі ніжки, підкоривши їх довжиною і шовковим сяйвом на сонці.

На іншому фото знаменитість присіла, виставивши назад свої соковиті пружні сідниці. Завдяки маленькому бікіні показалися форми у всій красі.

В цей час фантастичну брюнетку обливали водою.

"Коли я вперше протверезіла, я подумала, що більше ніколи не буду веселитися. Думала, що моя подруга більше не захоче тусуватися зі мною, або що я ніколи не зможу жити повноцінним життям. Замість цього тверезість відкрила більше можливостей для розваг, друзів і більше життя, ніж я могла собі уявити. Життя, щоб жити. Ось вам життя, що перевершує ваші найсміливіші мрії! 🌊", - написала зірка.

За п'ять годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік розкішної спокусниці, особливо відзначивши її шикарну фігуру.

"Точена фігура", - написав один з шанувальників.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.