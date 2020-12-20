Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в почти невидимом купальнике показала "самый сок"

Шикарная брюнетка посветила упругими местами в персиковом бикини, передает Politeka.net.

Сьенега продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха. Модель позировала на белоснежной яхте, раскинув руки.

Видно, что звезда получала наслаждение от времяпрепровождения. Модель широко улыбалась, прикрыв глаза.

Звезда натянула на большой бюст маленький лифчик, едва ли скрывавший самое интимное. Тонкие бретельки впивались в тело.

Тонкая талия и упругий живот - просто впечатляют красотой.

Звезда вытянула стройные ножки, покорив их длиной и шелковым сиянием на солнце.

На другом фото знаменитость присела, выставив назад свои сочные упругие ягодицы. Благодаря маленькому бикини показались формы во всей красе.

В это время фантастическую брюнетку обливали водой.

"Когда я впервые протрезвела, я подумала, что больше никогда не буду веселиться. Думала, что моя подруга больше не захочет тусоваться со мной, или что я никогда не смогу жить полноценной жизнью. Вместо этого трезвость открыла больше возможностей для развлечений, друзей и БОЛЬШЕ ЖИЗНИ, чем я могла себе представить. Жизнь, чтобы жить. Вот вам жизнь, превосходящая ваши самые смелые мечты! 🌊", - написала звезда.

За пять часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону роскошной соблазнительницы, особенно отметив ее шикарную фигуру.

"Точеная фигура", - написал один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.