Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, посвітила бюстом в запаморочливому декольте

Брюнетка спокушає своїми досконалостями в різних нарядах, повідомляє Politeka.net. Зірка демонструє пишний бюст при будь-якій можливості.

Цього разу Гюль постала в досить простому, але при цьому дуже сексуальному образі. Зірка одягла топік з великим декольте, з якого виставився шикарний бюст.

Величезні груди в такому цікавому вбранні притягували погляд, до того, ж грайлива модель приспустила бретельку, демонструючи всю свою сексуальність.

Зірка блиснула тонкою талією і пружним животиком, натягнувши на стрункий вигин коротенькі шортики.

Модель дивилася в камеру з-під пишних вій, підкресливши пухкі губи блиском шоколадного відтінку.

За 14 годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захопилися досконалостями форм пекучої брюнетки.

"Чуттєвий ангел", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі змогла вразити відразу і сукнею, і фігурою, адже тоненька біла зі срібним відливом тканина практично нічого не приховала. Коротке міні-плаття на тонких лямках вдало продемонструвало пишний бюст знаменитості, а також засмаглі стегна, які виявилися занадто відкриті через вирізи з боків.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі одягла чорну сукню з нескромними вирізами з боків. В результаті ледь не показувалися її груди без білизни.

Наряд також підкреслив гарний вигин тонкої талії і пишних стегон. Фігура знаменитості викликає тільки захоплення. Поясок виділив струнку талію, яка кружляє голову.

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