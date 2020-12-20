Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, посветила бюстом в головокружительном декольте
Брюнетка соблазняет своими совершенствами в разных нарядах, сообщает Politeka.net. Звезда демонстрирует пышный бюст при любой возможности.
В этот раз Гюль предстала в довольно простом, но при этом очень сексуальном образе. Звезда надела топик с большим декольте, из которого выставился шикарный бюст.
Огромная грудь в столь интересном наряде притягивала взгляд, к тому, же игривая модель приспустила бретельку, демонстрируя всю свою сексуальность.
Звезда сверкнула тонкой талией и упругим животиком, натянув на стройный изгиб коротенькие шортики.
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Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц, подчеркнув пухлые губы блеском шоколадного оттенка.
За 14 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились совершенствами форм жгучей брюнетки.
"Чувственный ангел", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари смогла впечатлить сразу и платьем, и фигурой, ведь тоненькая белая с серебряным отливом ткань практически ничего не скрыла. Короткое мини-платье на тонких лямках удачно продемонстрировало пышный бюст знаменитости, а также загорелые бедра, которые оказались слишком открыты из-за вырезов по бокам.
Ранее сообщалось, что Гюль Бахари надела черное платье с нескромными вырезами по бокам. В результате едва не показывалась ее грудь без белья.
Наряд также подчеркнул красивый изгиб тонкой талии и пышных бедер. Фигура знаменитости вызывает только восхищение. Поясок выделил стройную талию, которая кружит голову.
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