Зірки серіалу "Свати" здивували яскравою грою і незабутніми емоціями

Як повідомляє Politeka.net, вже ведуться зйомки сьомого сезону проекту, що полюбився багатьом, а в очікуванні нових серій фанати викладають в соцмережі "Instagram" найцікавіші моменти з колоритними героями. Так на одній з фан-сторінок виклали кадр однієї з перших серій з Федором Добронравовим, Людмилою Артем'євою, Анатолієм Васильєвим і Тетяною Кравченко.

На знімку Іван Степанович постав в трусах і майці-тільнику, весело регочучи, спостерігаючи за тим, що відбувається у дворі. Поруч Ольга Миколаївна в сірій майці і темних штанях схопилася за голову, смикаючи вільною рукою хустинку. Юрій Анатолійович наслідував приклад свата, проявив почуття гумору і обійняв жінок, він вбраний в рожеву сорочку і сірі штани. А ось Валентина Петрівна прийшла в справжній жах і закричала на весь голос, відчайдушно змахнувши рукою. Для домашніх справ вона одягла рожевий топ, синій фартух і білий головну хустку. Судячи з намиста з прищіпок на шиї, Валюха тільки що розвішувала прання.

"Проект "Свати" залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії — фантастика», - підписав автор поста.

Користувачі соцмережі поділилися своїми враженнями від гри акторів у коментарях:

"Найкрутіший серіал. Ви найкращі!!!!"; "Спасибі вам за Свати ...Я кожен день 1000 разів дивлюся Свати"; " Спасибі вам за такий позитивний серіал. Вже майже напам'ять знаємо всі серії. Чекаємо продовження! 👏 👏 👏 👏 👏 "; "Обожнюю цей серіал. Завжди настрій піднімає"; " ви таланти високої проби! Добрий позитивний серіал! 🙏 💕 У нашому житті добро це цінність неймовірна! Дай вам бог здоров'я!"; "Чудовий фільм! Актори обожнювані, і герої фільму все просто супер!!! А щодо залишити дітей бабусям і дідусям: знаю багато таких прикладів серед родичів і друзів)))"; "Ех, швидше б вже новий сезон 🙂"; "Спустіться, Таня, з небес на землю, досі в селах, селах, провінції в Росії все так же і залишилося"; "відмінний позитивний серіал, є і чому повчитися Сім'я це головне, а вони Сім'я"; "яке миле фото, сльози щастя виступають)))🙈❤️💐"; "Валюша, рідна. Обожнюю".

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

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