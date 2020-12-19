Звезды сериала "Сваты" удивили яркой игрой и незабываемыми эмоциями

Как сообщает Politeka.net, уже ведутся съемки седьмого сезона полюбившегося многим проекта, а в ожидании новых серий фанаты выкладывают в соцсети "Инстаграм" самые интересные моменты с колоритными героями. Так на одной из фан-страниц выложили кадр одной из первых серий с Федором Добронравовым, Людмилой Артемьевой, Анатолием Васильевым и Татьяной Кравченко.

На снимке Иван Степанович предстал в трусах и майке-тельняшке, весело хохоча, наблюдая за происходящим во дворе. Рядом Ольга Николаевна в серой майке и темных штанах схватилась за голову, теребя свободной рукой платочек. Юрий Анатольевич последовал примеру свата, проявил чувство юмора и обнял женщин, он наряжен в розовую рубашку и серые брюки. А вот Валентина Петровна пришла в настоящий ужас и закричала во весь голос, отчаянно взмахнув рукой. Для домашних дел она надела розовый топ, синий передник и белый головной платок. Судя по ожерелью из прищепок на шее, Валюха только что развешивала стирку.

«Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика», - подписал автор поста.

Пользователи соцсети поделились своими впечатлениями от игры актеров в комментариях:

"Самый крутой сериал. Вы лучшие!!!!"; "Спасибо вам за сваты ...Я каждый день 1000 раз смотрю сваты"; "Спасибо вам за такой позитивный сериал. Уже почти наизусть знаем все серии. Ждем продолжения! 👏👏👏👏👏"; "Обожаю этот сериал. Всегда настроение поднимает"; "Вы таланты высокой пробы! Добрый позитивный сериал! 🙏💕 В нашей жизни добро это ценность неимоверная! Дай вам бог здоровья!"; "Замечательный фильм! Актёры обожаемые, и герои фильма все просто супер!!! А относительно оставить детей бабушкам и дедушкам: знаю много таких примеров среди родственников и друзей)))"; "Эх, скорее бы уже новый сезон 🙂"; "Спуститесь, Таня, с небес на землю, до сих пор в деревнях, сёлах, провинции в России все так же и осталось"; "Отличный позитивный сериал, есть и чему поучиться Семья это главное, а они Семья"; "Какое милое фото, слёзы счастья выступают)))🙈❤️💐"; "Валюша, родная. Обожаю".

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.