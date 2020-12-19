У 2021 році принц Гаррі повернеться на батьківщину в Великобританію, проте зробить це самостійно, без дружини Меган Маркл

Про це ворожка Джемайма Пакингтон розповіла у відео, яке зняла спеціально для Daily Star, де вона зробила свої прогнози на 2021 рік щодо королівської сім'ї, передає видання Телеграф.

Джемайма зазначила, що бачить тільки принца Гаррі, а Меган ні. Це навело її на те, що принц Гаррі повернеться на батьківщину сам. Однак чи буде ця ситуація тимчасовою або постійною-ворожка не змогла відповісти.



Також, Джемайма зазначила, що герцог і герцогиня Сассекські стануть дуже багатими. Також уточнила, що пара вважає США своїм домом, тому їх роль у Великобританії "буде мінімальною".

До її прогнозів потрібно ставитися серйозно, адже передбачення Джемайми Пакінгтон не раз збувалися. Наприклад, вона передбачила Брексіт, відставку прем'єр-міністра Терези Мей і викидень у Меган Маркл.

Також раніше повідомлялося, що герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що в липні цього року пережила викидень. У своїй статті в газеті New York Times вона зізналася, що для неї це стало "майже нестерпним горем".

"Коли я стискала в руках свою першу дитину, я розуміла, що втрачаю другу", - написала дружина принца Гаррі, сина спадкоємця британського престолу принца Чарльза.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися до палацу.

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