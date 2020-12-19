В 2021 году принц Гарри вернется на родину в Великобританию, однако сделает это самостоятельно, без супруги Меган Маркл
Об этом гадалка Джемайма Пакингтон рассказала в видео, которое сняла специально для Daily Star, где она сделала свои прогнозы на 2021 год относительно королевской семьи, передает издание Телеграф.
Джемайма отметила, что видит только принца Гарри, а Меган нет. Это навело ее на то, что принц Гарри вернется на родину сам. Однако будет ли эта ситуация временной или постоянной — гадалка не смогла ответить.
Также, Джемайма отметила, что герцог и герцогиня Сассекские станут очень богатыми. Также уточнила, что пара считает США своим домом, поэтому их роль в Великобритании "будет минимальной".
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К ее предсказаниям нужно относиться серьезно, ведь предсказания Джемаймы Пакингтон не раз сбывались. К примеру, она предсказала Брексит, отставку премьер-министра Терезы Мэй и выкидыш у Меган Маркл.
Также ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш. В своей статье в газете New York Times она призналась, что для нее это стало "почти непереносимым горем".
"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза.
Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.
Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.
Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.