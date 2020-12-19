Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала танець з розкішними красунями

Як передає Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото зі зйомок свого нового кліпу. Для виступу артистка вибрала зухвалий, але вельми зручний наряд, що не сковує рухів. Родзинкою образу став чорний топ, який оголив її живіт і зробив сильний акцент на декольте, судячи з кадрів, Мішель навіть не одягла під низ бюстгальтер. На ній також можна помітити колготки, крізь які просвічується нижню білизну.

На одному зі знімків підопічна Потапа притулилася грудьми до кучерявої танцівниці в чорному боді і обпекла її пристрасним поглядом. Вона також розмістила загальний кадр, на якому стала з двома дівчатами позаду, тоді як всі інші присіли навпочіпки з широко розсунутими ногами.

"Як важливо навколо себе зібрати саме тих людей від яких ти сам заряджаєшся. Я шалено кайфую, коли перебуваю в компанії дівчат. Тому, що вони найчастіше заряджають неймовірною енергетикою. Це було найважливіший критерієм для роботи в Dance Vídeo "GIRL POWER" дякую вам! Ви прекрасні. Відзначайте всіх хто вас так само заряджає", - поділилася Мішель Андраде емоціями в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися енергійним виглядом співачки і засипали її приємними компліментами:

"Неймовірна🔥❤️"; "Яка кайфова🔥 😻"; "кліп пушечка🔥"; "голос прекрасний і фігура карколомна Мішель"; "Супер-любов❤️💔"; "обожнюю !!! @mishvirmish !!!!"; "Та ти точно, це робиш, якщо відповіси відіжмуся 50 разів😎 ✊"; " хто рулить світом? Дівчата"; "відзначаю-it's you @mishvirmish неймовірна energy від якої завжди кайфую".

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".