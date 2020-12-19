Телеведуча Анфіса Чехова епатувала публіку порцією пікантних знімків

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в незвичайному вигляді.

Так, Чехова позувала біля величезної новорічної ялинки - і все б нічого, але тільки от фігуриста красуня була в одному "леопардовому" бікіні, та й ялинка стояла на пляжі.

Анфіса блиснула пишним бюстом, крутими стегнами і "осиною" талією, покрутившись навколо "лісової красуні" - хоровод на піску виглядав дещо дивно.

Проте, багато користувачів, які вже звикли до раптових подорожей ведучої, звернули більше уваги на її фігуру. Людям здалося, що Чехова сильно схудла.

"Ви де Новий Рік справляти збираєтеся, друзі мої?", - підписала знімки зірка.

І отримала безліч коментарів:

"Супер фігурка!"

"Мені і вдома добре"

"Як дивно виглядає нг ялинка на піску..."

"Оригінально виглядає, ялинка на пісочному пляжі при сонячній погоді👍"

"Яка ви красуня🥰"

"Хочу таку фігуру😀"

"Схудла і ти стала мало привабливою"

"Вас фотошоплять весь час??? я не вірю, що це ваша фігура... Ви важили близько 85 кг і раптом так"

Раніше ми повідомляли, Чехова, яка нещодавно обрізала довге волосся і тепер хизується з прямим каре, збентежила фото в обтягуючій сукні.

Красуня повернулася до камери своєю вигідною стороною - так, щоб публіка змогла помилуватися її пружними "булочками".

"Я не знаю, в чому там астрологи радять зустрічати НГ. Але я вам раджу зустрічати в тому, що подобається", - похвалилася нарядом Анфіса.

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".