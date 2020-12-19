Телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику порцией пикантных снимков
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в необычном виде.
Так, Чехова позировала возле огромной новогодней елки - и все бы ничего, но только вот фигуристая красотка была в одном "леопардовом" бикини, да и елка стояла на пляже.
Анфиса блеснула пышным бюстом, крутыми бедрами и "осиной" талией, покрутившись вокруг "лесной красавицы" - хоровод на песке выглядел несколько странно.
Тем не менее, многие пользователи, которые уже привыкли к внезапным путешествиям ведущей, обратили больше внимание на ее фигуру. Людям показалось, что Чехова сильно похудела.
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"Вы где Новый год справлять собираетесь, друзья мои?", - подписала снимки звезда.
И получила уйму комментариев:
"Супер фигурка!"
"Мне и дома хорошо😊"
"Как странно смотрится НГ ёлка на песке..."
"Оригинально выглядит, ёлка на песочном пляже при солнечной погоде👍"
"Какая вы красотка🥰"
"Хочу такую фигуру😀"
"Похудела и ты стала мало привлекательной"
"Вас фотошопят все время??? я не верю, что это ваша фигура... Вы весли около 85 кг и вдруг так 🤪"
Ранее мы сообщали, Чехова, которая недавно обрезала длинные волосы и теперь щеголяет с прямым каре, обескуражила фото в обтягивающем платье.
Красотка повернулась к камере своей выгодной стороной - так, чтобы публика смогла полюбоваться ее упругими "булочками".
"Я не знаю, в чем там астрологи советуют встречать НГ. Но я вам советую встречать в том, что нравится", - похвасталась нарядом Анфиса.
Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем:"красота и блаженство".