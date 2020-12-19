Телеведущая Анфиса Чехова эпатировала публику порцией пикантных снимков

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в необычном виде.

Так, Чехова позировала возле огромной новогодней елки - и все бы ничего, но только вот фигуристая красотка была в одном "леопардовом" бикини, да и елка стояла на пляже.

Анфиса блеснула пышным бюстом, крутыми бедрами и "осиной" талией, покрутившись вокруг "лесной красавицы" - хоровод на песке выглядел несколько странно.

Тем не менее, многие пользователи, которые уже привыкли к внезапным путешествиям ведущей, обратили больше внимание на ее фигуру. Людям показалось, что Чехова сильно похудела.

"Вы где Новый год справлять собираетесь, друзья мои?", - подписала снимки звезда.

И получила уйму комментариев:

"Супер фигурка!"

"Мне и дома хорошо😊"

"Как странно смотрится НГ ёлка на песке..."

"Оригинально выглядит, ёлка на песочном пляже при солнечной погоде👍"

"Какая вы красотка🥰"

"Хочу такую фигуру😀"

"Похудела и ты стала мало привлекательной"

"Вас фотошопят все время??? я не верю, что это ваша фигура... Вы весли около 85 кг и вдруг так 🤪"

Ранее мы сообщали, Чехова, которая недавно обрезала длинные волосы и теперь щеголяет с прямым каре, обескуражила фото в обтягивающем платье.

Красотка повернулась к камере своей выгодной стороной - так, чтобы публика смогла полюбоваться ее упругими "булочками".

"Я не знаю, в чем там астрологи советуют встречать НГ. Но я вам советую встречать в том, что нравится", - похвасталась нарядом Анфиса.

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем:"красота и блаженство".