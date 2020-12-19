Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, блиснула бюстом у відвертому вбранні

Зірка підкорила екзотичною красою не тільки свого зоряного чоловіка, але і мільйони чоловіків, повідомляє Politeka.net.

Кунакі одягла стильний наряд, який підкреслив її шикарну фігуру. Зірка була в чорному топіку, гудзики якого розстебнула.

Під топіком показалися груди зірки в прозорому ліфчику, але молоду "бестію" це абсолютно не бентежило.

Крім того, наряд оголяв животик, проте той сховався під шкіряною спідницею.

Стильні прикраси доповнили образ, як і волосся, заплетене в кіски.

На іншому фото Тіна позувала в салатовій спідничці і на підборах. Одяг був злегка приспущений, через що показалися лямки її тонких трусиків.

За годину пост зібрав майже 17 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в сторону спокусниці багато приємного, адже вона цього гідна.

"Фантазія зашкалює", - написав один уражений користувач мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі позувала у коротких шортиках вляглася на живіт, розсунувши перед фотографом свої розкішні ніжки.

Свій образ зухвала модель доповнила стильними туфлями з прозорим каблуком, білим топом і зачіскою у вигляді кісок. Також в кадрі Тіна Кунакі, мабуть, курить, оскільки з її рота йде білий дим.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунаки одягла чорне плаття з великим декольте, з якого вистрибували груди.

Завдяки крою бюст виглядав спокусливо у великому вирізі вбрання.

Спідниця була трохи розкльошеною з великим розрізом по довжині, з якого кокетка виставила довгі ніжки.

Нагадаємо, що Тіна Кунаки задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами"

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі вип'ятила свій апетитний "горішок" під час пристрасних розваг з чоловіком

Також Politeka писала, що Тіна Кунакі присіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги