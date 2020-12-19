Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, блиснула бюстом у відвертому вбранні
Зірка підкорила екзотичною красою не тільки свого зоряного чоловіка, але і мільйони чоловіків, повідомляє Politeka.net.
Кунакі одягла стильний наряд, який підкреслив її шикарну фігуру. Зірка була в чорному топіку, гудзики якого розстебнула.
Під топіком показалися груди зірки в прозорому ліфчику, але молоду "бестію" це абсолютно не бентежило.
Крім того, наряд оголяв животик, проте той сховався під шкіряною спідницею.
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Стильні прикраси доповнили образ, як і волосся, заплетене в кіски.
На іншому фото Тіна позувала в салатовій спідничці і на підборах. Одяг був злегка приспущений, через що показалися лямки її тонких трусиків.
За годину пост зібрав майже 17 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали в сторону спокусниці багато приємного, адже вона цього гідна.
"Фантазія зашкалює", - написав один уражений користувач мережі.
Раніше ми писали, що Тіна Кунакі позувала у коротких шортиках вляглася на живіт, розсунувши перед фотографом свої розкішні ніжки.
Свій образ зухвала модель доповнила стильними туфлями з прозорим каблуком, білим топом і зачіскою у вигляді кісок. Також в кадрі Тіна Кунакі, мабуть, курить, оскільки з її рота йде білий дим.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кунаки одягла чорне плаття з великим декольте, з якого вистрибували груди.
Завдяки крою бюст виглядав спокусливо у великому вирізі вбрання.
Спідниця була трохи розкльошеною з великим розрізом по довжині, з якого кокетка виставила довгі ніжки.
Нагадаємо, що Тіна Кунаки задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі вип'ятила свій апетитний "горішок" під час пристрасних розваг з чоловіком
Також Politeka писала, що Тіна Кунакі присіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги