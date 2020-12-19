Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, блеснула бюстом в откровенном наряде
Звезда покорила экзотической красотой не только своего звездного супруга, но и миллионы мужчин, сообщает Politeka.net.
Кунаки надела стильный наряд, который подчеркнул ее шикарную фигуру. Звезда была в черном топике, пуговицы которого расстегнула.
Под топиком показалась грудь звезды в прозрачном лифчике, но молодую "бестию" это совершенно не смущало.
Кроме того, наряд оголял животик, однако тот спрятался под кожаной юбкой.
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Стильные украшения дополнили образ, как и волосы, заплетенные в косички.
На другом фото Тина позировала в салатовой юбочке и на каблуках. Одежда была слегка приспущена, из-за чего показались лямки ее тонких трусиков.
За час пост собрал почти 17 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятного, ведь она этого достойна.
"Фантазия зашкаливает", - написал один пораженный пользователь сети.
Ранее мы писали, что Тина Кунаки позировала в коротких шортиках улеглась на живот, раздвинув перед фотографом свои роскошные ножки.
Свой образ дерзкая модель дополнила стильными туфлями с прозрачным каблуком, белым топом и прической в виде косичек. Также в кадре Тина Кунаки, видимо, курит, поскольку из ее рта идет белый дым.
Ранее сообщалось, что Тина Кунаки надела черное платье с большим декольте, из которого выпрыгивала грудь.
Благодаря крою бюст смотрелся соблазнительно в большом вырезе наряда.
Юбка была немного расклешенной с большим разрезом по длине, из которого кокетка выставила длинные ножки.
Напомним, что Тина Кунаки задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами"
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Также Politeka писала, что Тина Кунаки присела на корточки, дерзко расставив ноги