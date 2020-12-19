Відома українська співачка Камалія показала, як вона з дітьми готується до Нового року

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт співачки у соцмережі.

Так, у своєму Instagram Камалія розмістила декілька фото, на яких вона позує зі своїми двома дітьми під новорічною ялинкою.

Фото з'явились у суботу, 19 грудня, в День Святого Миколая, і вона привітала своїх фоловерів з цим святом.

"Вітаю з Днем святого Миколая! Прошу миру для нашої країни і кінця "корони"! Бажаю всім міцного здоров'я", - написала вона.

Також співачка опублікувала ще одне фото, на якому позують тільки її доньки. Дівчата сіли на підлогу біля новорічної ялинки та позують "в компанії" Дідів Морозів. Вони одягнені дуже по-домашньому - в піжами та капці з єдинорогами.

У коментарях співачку також привітали зі святом і висловили захоплення гарною родиною Камалії.

"Ви така гарна, все така ж, очей не відвести", "Принцеси", "Мої улюблені красуні, зі святом вас", "Дякую, навзаєм, гарна мама, гарні донечки", "Які ви всі щасливі і гарні", "Донечки красуні", "Які гарні дівчатка", "Дякую вам за теплі побажання", - пишуть в коментарях.

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