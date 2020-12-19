Известная украинская певица Камалия показала, как она с детьми готовится к Новому году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети.

Так, в своем Instagram Камалия разместила несколько фото, на которых она позирует со своими двумя детьми под новогодней елкой.

Фото появились в субботу, 19 декабря, в День Святого Николая, и она поздравила своих фолловеров с этим праздником.

"Поздравляю с Днем святого Николая! Прошу мира для нашей страны и конца "короны"! Желаю всем крепкого здоровья", - написала она.

Также певица опубликовала еще одно фото, на котором позируют только ее дочери. Девочки сели на пол возле новогодней елки и позируют "в компании" Дедов Морозов. Они одеты очень по-домашнему - в пижамы и тапочки с единорогами.

В комментариях певицу также поздравили с праздником и выразили восхищение красивой семьей Камалии.

"Вы такая красивая, все такая же, глаз не отвести", "Принцессы", "Мои любимые красавицы, с праздником вас", "Спасибо, взаимно, хорошая мама, хорошие доченьки", "Какие вы все счастливые и красивые", "Доченьки красавицы", "Какие красивые девочки", "Спасибо вам за теплые пожелания", - пишут в комментариях.

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