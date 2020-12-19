Шахраї знайшли спосіб знімати гроші з карт українців за номерами телефонів

Як стало відомо Politeka.net, телефонні номери використовуються для авторизації в соціальних мережах і онлайн-банкінгу, але тільки 20% користувачів прив'язали свої номери до паспортних даних. Без підтвердження аферисти можуть легко зробити дублікат і отримати доступ до рахунків, пише "Обозреватель".

Якщо номер не прив'язаний до паспорта, при відновленні загубленої SIM-карти досить вказати PUK-код і два номери, на які абонент найчастіше дзвонив за останні 30 днів. Зловмисники регулярно телефонують жертвам і провокують їх передзвонювати, після чого вказують власні цифри. Отримавши таке підтвердження, співробітники компанії-оператора створюють сімку-дублікат, а далі шахраї використовують отриманий номер для банківських операцій від імені справжнього власника.

Заступник голови Асоціації "ЕМА" Алеся Данильченко стверджує, що за такою схемою останнім часом українців обкрадають дуже часто. За офіційними даними, ризик втратити гроші з карт загрожує 80% клієнтів, адже вони не мають контрактних тарифів.

"Якби клієнти були ідентифіковані, або якби вони були на контракті, проблем би не було", зазначила Данильченко. - "Хоча б потрібно прийти з паспортом у відділення. Була така ситуація, коли був сплеск. Скасували нічну зміну номера. Але це незручно і деяким клієнтам".

Експерт додав, що через часті випадки шахрайства оператори запустили платну послугу для банків і дозволяють перевірити, чи відновлювали номер клієнта. Коштує це недешево, тому лише великі банки запитують таку інформацію і тільки в самих підозрілих випадках. Поки абоненти можуть самі звернутися до операторів і відмовитися від можливості створення дубліката сім-карти, або ж просто надати свої паспортні дані.

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