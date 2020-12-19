Мошенники нашли способ снимать деньги с карт украинцев по номерам телефонов

Как стало известно Politeka.net, телефонные номера используются для авторизации в социальных сетях и онлайн-банкинге, но только 20% пользователей привязали свои номера к паспортным данным. Без подтверждения аферисты могут легко сделать дубликат и получить доступ к счетам, пишет "Обозреватель".

Если номер не привязан к паспорту, при восстановлении утерянной SIM-карты достаточно указать PUK-код и два номера, на которые абонент чаще всего звонил за последние 30 дней. Злоумышленники регулярно звонят жертвам и провоцируют их перезванивать, после чего указывают собственные цифры. Получив такое подтверждение, сотрудники компании-оператора создают симку-дубликат, а дальше мошенники используют полученный номер для банковских операций от имени настоящего владельца.

Замглавы Ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко утверждает, что по такой схеме в последнее время украинцев обворовывают очень часто. По официальным данным, риск потерять деньги с карт грозит 80% клиентов, ведь они не имеют контрактных тарифов.

"Если бы клиенты были идентифицированы, или если бы они были на контракте, проблем бы не было", отметила Данильченко. - "Хотя бы нужно прийти с паспортом в отделение. Была такая ситуация, когда был всплеск. Отменили ночную смену номера. Но это неудобно и некоторым клиентам".

Эксперт добавил, что из-за частых случаев мошенничества операторы запустили платную услугу для банков и позволяют проверить, восстанавливали ли номер клиента. Стоит это недешево, поэтому лишь крупные банки запрашивают такую информацию и только в самых подозрительных случаях. Пока абоненты могут сами обратиться к операторам и отказаться от возможности создания дубликата сим-карты, либо же просто предоставить свои паспортные данные.

Напомним, карантинные 8 тысяч, в Нацполиции срочно предупредили о новой схеме обмана: "Подают заявку и..."

Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно

Также Politeka писала, выплата компенсаций на карантине, Шмигаль раскрыл, кто получит деньги