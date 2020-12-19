У центрі Києва сталася біда з головне ялинкою країни, через що ледь не постраждали люди

Так, прямо над головами людей, які зібралися подивитися за тим, як будуть запалювати головну ялинку країни, раптово почався салют. Це спровокувало загоряння одного з декоративних бантів. Про це йдеться в матеріалі «Страни».

Полум'я почало швидко поширюватися, проте його загасили через хвилину з найближчого будиночка з глінтвейном. В процесі гасіння відірвалася одна гірлянда.

"Все нормально, все добре, бачимо. Все нормально", - сказав ведучий заходу.

До цього ми наводили слова чиновників з КМДА про те, що на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Зокрема, відвідувачів просять відповідально поставитися до встановлених вимог - дотримуватися соціальної дистанції та носити захисну маску.

Цього року в умовах карантину святкування проходитиме без концертів та фуд-кортів - на локаціях будуть тільки сувеніри та гарячі напої. Втім, місцева влада обіцяє, що маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артинсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.

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