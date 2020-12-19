В центре Киева произошла беда с главное елкой страны, из-за чего едва не пострадали люди

Так, прямо над головами людей, которые собрались посмотреть за тем, как будут зажигать главную елку страны, внезапно начался салют. Это спровоцировало возгорание одного из декоративных бантов. Об этом говорится в материале «Страны».

Пламя начало быстро распространяться, однако его потушили через минуту из ближайшего домика с глинтвейном. В процессе тушения оторвалась одна гирлянда.

«Все нормально, все хорошо, видим. Все нормально», - сказал ведущий мероприятия.

До этого мы приводили слова чиновников из КГГА о том, что на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. В частности, посетителей просят ответственно отнестись к установленным требованиям - соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.

В этом году в условиях карантина празднование будет проходить без концертов и фуд-кортов - на локациях будут только сувениры и горячие напитки. Впрочем, местные власти обещают, что маршрут будет иметь множество других интересностей: световые артинсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и тому подобное.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.

Также Politeka писала, что жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.