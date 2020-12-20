Ефектний кадр вже в мережі

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі знає, як дивувати своїх шанувальників

Ефектне фото з колишньою дружиною Бреда Пітта з'явилася у фанатському Instagram-акаунті.

Знімок, мабуть, зроблений ще до того, як Анджеліна Джолі перенесла операцію з видалення грудей, оскільки на ньому можна побачити ще пишні форми зірки.

На фотографії зірка позує перед фотографом в червоній блузці, що підкреслює її пишний бюст, а образ доповнює ефектний макіяж і яскрава червона помада.

Анджеліна Джолі також відкрила рот в кадрі, проводячи ніжно руками по своєму обличчю.

Таке ефектне фото припало до душі шанувальникам американської актриси і вони завалили її лайками в Instagram.

Раніше 45-річна актриса Анджеліна Джолі зізналася, що у неї є проблеми зі здоров'ям, тому актриса припинила публічну діяльність, давно не світиться перед камерами і вільний час проводить з дітьми.

І більшість знімків колишньої дружини Бреда Пітта публікуються фанатськими акаунтами, адже нинішній вигляд Анджеліни Джолі дає привід її шанувальникам задуматися, що саме відбувається зі здоров'ям актриси.

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