Эффектный кадр уже в сети

Звезда Голливуда Анджелина Джоли знает толк в том, как удивлять своих поклонников

Эффектное фото с бывшей женой Брэда Питта появилась в фанатском Instagram-аккаунте.

Снимок, видимо, сделан еще до того, как Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению груди, поскольку на нем можно увидеть еще пышные формы звезды.

На фотографии звезда позирует перед фотографом в красной блузке, подчеркивающей ее пышный бюст, а образ дополняет эффектный макияж и яркая красная помада.

Анджелина Джоли также приоткрыла рот в кадре, проводя нежно руками по своему лицу.

Такое эффектное фото пришлось по душе поклонникам американской актрисы и они завалили ее лайками в Instagram.

Ранее 45-летняя актриса Анджелина Джоли призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем, поэтому актриса прекратила публичную деятельность, давно не светится перед камерами и свободное время проводит с детьми.

И большинство снимком бывшей жены Брэда Питта публикуются фанатскими аккаунтами, ведь нынешний вид Анджелины Джоли дает повод ее поклонникам задуматься, что именно происходит со здоровьем актрисы.

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