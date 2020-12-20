Співачка Наталія Корольова здивувала шанувальників новою компанією і зміною іміджу

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Сім'я 47-річної Наташі Корольової і 50-річного Сергія Глушка, який більше відомий як Тарзан, вже місяць переживає скандал. Все почалося з того, що співачка звернулася в поліцію, заявивши, що її котедж обікрали. Пізніше з'ясувалося, що одна з підозрюваних, 28-річна Анастасія Шульженко, яка є коханкою Глушка.

Останнім часом пару не бачать разом, а в соцмережах Немає із загальних публікацій, але окремо вони все-таки діляться подробицями свого життя.



"Дівич-вечір! В гостях у крутих дівчат", - підписала свій пост співачка.

На опублікованому кадрі Королева постала в компанії учасниць проекту "Пацанки".

Реакція шанувальників співачки була досить неоднозначною, а особливу увагу вони зосередили на зовнішності артистки.



"Копія Тарзана стала", "Що з ногами?", "Потрібно поміняти зачіску, старить", " чому ці молоді дівчата такі жирні? Покоління Макдональдса", "ні вам це зачіска не йде, навпаки додало роки", " жахлива, жахлива зачіска", Однозначно не ваш. Поверніть свої шикарний образ! Просто жах", "Молодець, добре вписалася на такому дівич-вечорі!", "

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