Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару показала відмінну фігуру в чорній білизні

Популярна артистка і учасниця "жіночого кварталу" часто ділиться в Instagram досить сміливими і жаркими образами, беручи участь у всіляких фотосесіях. На фан-акаунтах, присвяченим життю зірок шоу-бізнесу, також періодично з'являються вдалі кадри з Сопонару.

Наприклад, її особисто е Селфі, зроблене в спальні на тлі ліжка перед дзеркалом не залишило шанувальників байдужими. Зараз дівчина насолоджується життям, проводить час досить насичено і не соромиться показати себе.

Під час карантину Ірина розлучилася зі своїм обранцем і пережити цей період їй допомогли заняття з психотерапевтом, музика і книги. Тепер вона максимально часто радує фанатів досить жаркими кадрами. Струнка красуня виглядала дуже привабливо в чорній білизні і без макіяжу, що відразу помітили шанувальники:

"Супер; Супер Яринка фігура на 100%; фігурка надел наділи б такі форми в наш купальник 👌; як же мені подобається твоя худорба.❤ ️ ❤ ️ ❤ ; Красуня; красуня❤️🍑; Ірочка мені як мамі хочеться тебе нагодувати; о Боже мій як же ти красива; Ірина, ви божественно прекрасні!; А де нога волохата, що звисає з ліжка?; відмінна, вогняна; втомлена???».

Також на одному з акаунтів в соціальній мережі з публікаціями популярних артисток з'явилося і фото Ірини, яка позувала в чорній міні-сукні без принтів і додаткових дизайнерських «штучок».

Однак головною родзинкою став не наряд Сопонару, а її зачіска – довга коса до пояса перетворила артистку, зробивши її образ більш розкішним. Особисте Селфі зірки дуже сподобалося шанувальникам, так як кадр вийшов дуже простим і натуральним, а саму дівчину назвали "білявою чарівницею".

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

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