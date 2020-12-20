Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару показала отменную фигуру в черном белье

Популярная артистка и участница «Женского квартала» часто делится в Инстаграм довольно смелыми и жаркими образами, принимая участие во всевозможных фотосессиях. На фан-аккаунтах, посвященным жизни звезд шоу-бизнеса, также периодически появляются удачные кадры с Сопонару.

К примеру, ее лично е селфи, сделанное в спальне на фоне постели перед зеркалом не оставило поклонников равнодушными. Сейчас девушка наслаждается жизнью, проводит время довольно насыщенно и не стесняется показать себя.

Во время карантина Ирина рассталась со своим избранником и пережить этот период ей помогли занятия с психотерапевтом, музыка и книги. Теперь она максимально часто радует фанатов довольно жаркими кадрами. Стройная красотка выглядела очень привлекательно в черном белье и без макияжа, что сразу заметили поклонники:

«Супер; Супер Яринка фігура на 100%; Фигурка 🔥🔥🔥 Надели бы такие формы в наш купальник 👌; Как же мне нравится твоя худоба.❤️❤️❤; Красавица; Красотка❤️🍑; Ирочка мне как маме хочется тебя накормить; о бог мой как же ты красива; Ирина, вы божественно прекрасны!; А где нога волосатая, свисающая с кровати?; отличная, огненная; Уставшая???».

Также на одном из аккаунтов в социальной сети с публикациями популярных артисток появилось и фото Ирины, которая позировала в черном мини-платье без принтов и дополнительных дизайнерских «штучек».

Однако главной изюминкой стал не наряд Сопонару, а ее прическа – длинная коса до пояса преобразила артистку, сделав ее образ более роскошным. Личное селфи звезды весьма понравилось поклонникам, так как кадр получился очень простым и натуральным, а саму девушку назвали "белокурой волшебницей".

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

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