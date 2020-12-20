Модель Леоніла Гузь, яка виборола титул Міс Україна, вразила новим ніжним знімком

Фотографію українська зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, популярна модель засвітилася перед шанувальниками у звичайній спортивній кофті, але навіть таке фото вразило її фанатів.

Леоніла Гузь вирішила не зраджувати своїм звичкам і за допомогою помади тілесного кольору підкреслила свої пишні губи, а образ доповнила відносно скромним макіяжем.

У кадрі Міс Україна 2018 притримує рукою свою голову і спокусливо дивиться в кадр.

"Супер", "дуже красива"," чудова дівчина"," приголомшливо красива", " ви дуже красива і у вас офігенні волосся, але чи хочете трохи стрижку (навіть просто в своїй думці)?", "Кохана", - написали віддані фанати в коментарях під публікацією.

Раніше Леоніла Гузь виклала в соцмережі фото, на якому постала в рокерському образі. Дівчина одягла топ з величезним декольте і шкіряні штани, а потім розляглася на сходинках, залишивши волосся розпущеним.

Зірка взялася руками за стегна, зробивши кадр максимально спокусливим.

Перетворення моделі, яка в 2018 році стала Міс Україна, припало до душі її численним фанатам.

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