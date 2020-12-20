Модель Леонила Гузь, которая выборола титул Мисс Украина, поразила новым нежным снимком
Фотографию украинская звезда опубликовала в своем микроблоге Instagram.
Так, популярная модель засветилась перед поклонниками в обычной спортивной кофте, но даже такое фото поразило ее фанатов.
Леонила Гузь решила не изменять своим привычкам и с помощью помады телесного цвета подчеркнула свои пышные губы, а образ дополнила относительно скромным макияжем.
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В кадре Мисс Украина 2018 придерживает рукой свою голову и соблазнительно смотрит в кадр.
"Супер", "Очень красивая", "Восхитительная девушка", "Потрясающе красивая", "Вы очень красивая и у вас офигенные волосы, но хотите ли немного стрижку (даже просто в своей мысли)?", "Любимая", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.
Ранее Леонила Гузь выложила в соцсети фото, на котором предстала в рокерском образе. Девушка надела топ с огромным декольте и кожаные штаны, а затем разлеглась на ступеньках, оставив волосы распущенными.
Звезда взялась руками за бедра, сделав кадр максимально соблазнительным.
Преображение модели, которая в 2018 году стала Мисс Украина, пришлось по душе ее многочисленным фанатам.
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