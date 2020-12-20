В Україні оголосили штормове попередження
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення Укргідромедцентру.
Так, за прогнозами синоптиків, вночі та вранці неділі на Правобережжі, у Чернігівській та Сумській областях очікується туман. Видимість при ньому складе від 200 до 500 метрів.
У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки на Західній і в Центральній Україні.
Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що у зв'язку зі зниженням температури повітря з 20 по 23 грудня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.
Раніше ми повідомляли, що погода дуже скоро кардинально зміниться в Україні.
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Так, експерти попередили про повернення в країну лютих морозів, але холодна погода буде не у всіх регіонах.
Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.
Також ми повідомляли, що в Києві, всього за один день 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилася під вечір в результаті крижаного дощу. При цьому серед травмованих було 13 дітей. Деяким була необхідна госпіталізація.
Нагадаємо, Київ "паралізувало" через крижаний дощ та ожеледицю: вся столиця стоїть у заторах.
Як повідомляла Politeka, штормовий вітер увірветься в Україну, синоптик поділилася несподіваним прогнозом: "до +12 і...".
Також Politeka писала, що магнітні бурі вдарять по українцях у грудні, названо небезпечні дати.