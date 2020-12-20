В Украине объявили штормовое предупреждение



Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения Укргидромедцентра.



Так, по прогнозам синоптиков, ночью и утром воскресенья на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности на западной и в центральной Украине.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.



Ранее мы сообщали, что погода очень скоро кардинально изменится в Украине.

Так, эксперты предупредили о возвращении в страну лютых морозов, но холодная погода будет не во всех регионах.



Суровое похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается с 21 по 25 декабря. На Западе, в Центре и Юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

Также мы сообщали, что в Киеве, всего за один день 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя. При этом среди травмированных было 13 детей. Некоторым была необходима госпитализация.





Напомним, Киев "парализовало" из-за ледяного дождя и гололеда: вся столица стоит в пробках.

Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: "до +12 и...".

Также Politeka писала, что магнитные бури ударят по украинцам в декабре, Названы опасные даты.



