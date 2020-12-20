Митрополит Епіфаній зазначив, що на Різдво церкви через карантинні обмеження закриватися не будуть, і закликав українців молитися

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У нас зараз дуже багато викликів. Виклик війною, виклик пандемією, різні економічні, політичні проблеми. Ми не повинні забувати про молитву до Бога. Тому що Господь може в одну мить все змінити", - пояснив він.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що на православне Різдво 7 січня церкви закриватися у зв'язку з карантинними обмеженнями не будуть.

Нагадаємо, головну ялинку країни "звинуватили" в нібито нехристиянських цілях. Всі пристрасті сталися через капелюх на верхівці новорічного дерева.

Як відомо, на Софійській площі вже встановили і навіть встигли прикрасити головну ялинку країни.

На верхівку ялинки вивісили атрибут у вигляді капелюха, і таке дизайнерське рішення викликало хвилю обурень серед віруючих християн, тому з головної ялинки країни довелося зняти капелюх.

Нагадавши, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.

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