Митрополит Епифаний отметил, что на Рождество церкви из-за карантинных ограничений закрываться не будут, и призвал украинцев молиться

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

"У нас сейчас очень много вызовов. Вызов войной, вызов пандемией, различные экономические, политические проблемы. Мы не должны забывать о молитве к Богу. Потому что Господь может в одно мгновение все изменить", – объяснил он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что на православное Рождество 7 января церкви закрываться в связи с карантинными ограничениями не будут.

Напомним, главную елку страны "обвинили" в якобы нехристианских целях. Все страсти произошли из-за шляпы на верхушке новогоднего дерева.

Как известно, на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны.

На верхушку елки вывесели атрибут в виде шляпы, и такое дизайнерское решение вызвало волну возмущений среди верующих христиан, поэтому с главной елки страны пришлось снять шляпу.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.

Также Politeka писала, что вирус косит украинцев тысячами, у врачей опускаются руки.