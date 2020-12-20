Митрополит Епифаний отметил, что на Рождество церкви из-за карантинных ограничений закрываться не будут, и призвал украинцев молиться
Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".
"У нас сейчас очень много вызовов. Вызов войной, вызов пандемией, различные экономические, политические проблемы. Мы не должны забывать о молитве к Богу. Потому что Господь может в одно мгновение все изменить", – объяснил он.
Предстоятель ПЦУ отметил, что на православное Рождество 7 января церкви закрываться в связи с карантинными ограничениями не будут.
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Напомним, главную елку страны "обвинили" в якобы нехристианских целях. Все страсти произошли из-за шляпы на верхушке новогоднего дерева.
Как известно, на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны.
На верхушку елки вывесели атрибут в виде шляпы, и такое дизайнерское решение вызвало волну возмущений среди верующих христиан, поэтому с главной елки страны пришлось снять шляпу.
Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.
Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.
Также Politeka писала, что вирус косит украинцев тысячами, у врачей опускаются руки.