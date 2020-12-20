Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, влаштувала у ванній зйомку в одному халаті з мережив

Молода знаменитість активно набирає популярність незважаючи на те, що багато в соціальній мережі Instagram її критикують за нескромну поведінку і дивуються тому, як багато дівчина зробила пластичних операцій. Сама Альона не приховує нічого, що стосується її перетворень і охоче ділиться думкою.

У той же час у Омович багато шанувальників, яким подобається її приваблива зовнішність і виразні риси обличчя. Головна особливість фігури дівчини в тому, що вона дуже струнка і на деяких кадрах може здатися, що модель навіть надмірно Худорлява.

В цей же раз Олена вразила фігурою в чорному халаті з сіточки і тонких мережив, які ледь змогли прикрити пишний бюст знаменитості шостого розміру і її тіло в цілому, адже нічого крім халата вона не одягла.

"Дівчина квітка, приголомшливо😘 😘; симпатичні розрізи💜; Я теж люблю такий одяг, неймовірно👌 💔; о, Будь ласка, один раз пройдіться по сходах; у тебе дуже красиві ноги🙈; красиві і смачні ці ніжки❤️; Вау.. я втратив дар мови. Від тебе перехоплює подих. Абсолютно приголомшливий, шикарний і красивий ангел; начебто все приховала, а начебто і показала все».

Дівчина носить міні-сукні, що не прикривають сідниці і зону декольте. А також навіть під час зйомок для реклами одягу знімає білизну.

Омович часто критикують за Відверті кадри, обговорюють за худу фігуру і любов до пластики. Тим не менш, зірка також отримує масу компліментів від відданих фанатів, які вважають, що дівчина відрізняється від інших і не приховує всіх маніпуляцій, що з собою робила.

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