Турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася на весь світ роллю в серіалі «Величне століття», показала зворушливе фото зі своїм малятком
Зворушливий знімок вона розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Нур відображена в обнімку зі своєю дочкою Елісою Гюзін у себе вдома.
На голови вони начепили смішні бантики і малятко обійняла маму за обличчя. При цьому на знаменитості немає ні грама макіяжу і явно вона не стурбована своєю зачіскою і зовнішнім виглядом в цілому.
Видно, що мати з донькою весело проводять час і дуже щасливі.
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"З мене досить твоєї любові!",- підписала знімок актриса.
До слова, за національністю Нур туркеня, але народилася в Німеччині 12 грудня 1980 року. Знак зодіаку-вогненний Стрілець. Місцем народження став Дуйсбург, місто на заході країни. Коли майбутній актрисі виповнилося 6 років, сім'я вирішила повернутися назад в Стамбул. Там Нур закінчила середню школу, а потім – коледж Бешикташ.
Феттахоглу не думала ставати актрисою, вона отримала диплом дизайнера одягу, а після закінчення навчання влаштувалася на роботу в банк. Однак життя піднесло їй сюрприз і зараз Нур знаменита на весь світ.
Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.