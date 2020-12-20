Турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася на весь світ роллю в серіалі «Величне століття», показала зворушливе фото зі своїм малятком

Зворушливий знімок вона розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Нур відображена в обнімку зі своєю дочкою Елісою Гюзін у себе вдома.

На голови вони начепили смішні бантики і малятко обійняла маму за обличчя. При цьому на знаменитості немає ні грама макіяжу і явно вона не стурбована своєю зачіскою і зовнішнім виглядом в цілому.

Видно, що мати з донькою весело проводять час і дуже щасливі.

"З мене досить твоєї любові!",- підписала знімок актриса.

До слова, за національністю Нур туркеня, але народилася в Німеччині 12 грудня 1980 року. Знак зодіаку-вогненний Стрілець. Місцем народження став Дуйсбург, місто на заході країни. Коли майбутній актрисі виповнилося 6 років, сім'я вирішила повернутися назад в Стамбул. Там Нур закінчила середню школу, а потім – коледж Бешикташ.

Феттахоглу не думала ставати актрисою, вона отримала диплом дизайнера одягу, а після закінчення навчання влаштувалася на роботу в банк. Однак життя піднесло їй сюрприз і зараз Нур знаменита на весь світ.

Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.