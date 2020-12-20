Турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась на весь мир ролью в сериале «Великолепный век», показала трогательное фото со своей малышкой

Умилительный снимок она разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Нур запечатлена в обнимку со своей дочерью Элисой Гюзин у себя дома.

На головы они нацепили смешные бантики и малышка обняла маму за лицо. При этом на знаменитости нет ни грамма макияжа и явно она не озабочена своей прической и внешним видом в целом.

Видно, что мать с дочкой весело проводят время и очень счастливы.

«С меня достаточно твоей любви!», - подписала снимок актриса.

К слову, по национальности Нур турчанка, но родилась в Германии 12 декабря 1980 года. Знак зодиака – огненный Стрелец. Местом рождения стал Дуйсбург, город на западе страны. Когда будущей актрисе исполнилось 6 лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул. Там Нур окончила среднюю школу, а затем – колледж Бешикташ.

Феттахоглу не думала становиться актрисой , она получила диплом дизайнера одежды, а после окончания учебы устроилась на работу в банк. Однако жизнь преподнесла ей сюрприз и сейчас Нур знаменита на весь мир.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.