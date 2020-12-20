Долар перед Новим роком продовжить дивувати українців
Прогноз на найближчий тиждень озвучив аналітик Максим Пархоменко у коментарі "РБК Украина".
За словами експерта, американська валюта буде дорожчати, попри недавнє падіння.
Відзначимо, що середній курс готівкового долара в банках за тиждень зміцнився на позначці 27,80/28,00.
"Зниження долара було обумовлено активізацією нерезидентів, які обмінювали валюту на гривню для покупок ОВДП. Так на останньому аукціоні Мінфін сумарно залучив понад 28 млрд гривень", - пояснив аналітик.
За його словами, наступного тижня ми знову побачимо зростання американського долара стосовно гривні.
"Наступного тижня ми побачимо продовження цього тренда. У долара є потенціал зростання до 28,15", - зазначив він.
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Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено курс долара в Україні на рівні 29,1 грн. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.
А ось згідно з прогнозом Мінекономіки, обмінний курс на кінець року буде на рівні 28,8 гривні за долар.
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