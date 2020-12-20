Доллар перед Новым годом продолжит удивлять украинцев

Прогноз на ближайшую неделю озвучил аналитик Максим Пархоменко в комментарии "РБК Украина".

По словам эксперта, американская валюте будет дорожать, несмотря на недавнее падение.

Отметим, что средний курс наличного доллара в банках за неделю укрепился на отметке 27,80/28,00.

"Снижение доллара было обусловлено активизацией нерезидентов, которые обменивали валюту на гривну для покупок ОВГЗ. Так на последнем аукционе Минфин суммарно привлек более 28 млрд гривен", - пояснил аналитик.

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По его словам, на следующей неделе мы снова увидим рост американского доллара по отношению к гривне.

"На следующей неделе мы увидим продолжение этого тренда. У доллара есть потенциал роста до 28,15", - отметил он.

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Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен курс доллара в Украине на уровне 29,1 грн. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.

А вот согласно прогнозу Минэкономики, обменный курс на конец года будет на уровне 28,8 гривны за доллар.

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