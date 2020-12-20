Одна з найуспішніших ангелів Victoria's Secret модель Адріана Ліма показала розкішне тіло на заздрість всім

Незважаючи на те, що бразильської моделі вже 39 років, вона все також затребувана в модельному бізнесі. Довгий час вона співпрацювала зі світовим брендом нижньої білизни і купальників Victoria's Secret і її заробіток становив близько 8 мільйонів доларів на рік, пише Politeka.net

Адріана Ліма володарка ідеального тіла, завдяки якому зуміла заробити значний стан.

На новому фото, виставленому в Instagram, супермодель попозувала біля стіни у відвертому вбранні чорного кольору з розрізом до пупка. Вона прийняла провокаційну позу, виставивши струнку ніжку і опустивши очі. Яскравий образ красуні доповнили масивні сережки, вечірній макіяж і відкриті босоніжки на високих підборах.

"Жили-були в Майамі @ волосся @raphaeltargino make @makeupbyludemila 💋», - підписала вона.

Відзначимо, що своєю ефектною красою Андріана Ліма зобов'язана тому, що в її жилах тече Африканська, Швейцарська, індіанська, Японська і португальська кров. Вона народилася і росла в бразильському місті Салвадор-Баїя, а виховувала її мати, яка була соціальним працівником. Батько кинув сім'ю, коли малятку було півроку.

На рахунку Адріани – робота з найвідомішими світовими брендами: Giorgio Armani, Vera Wang, Valentino[13], Versace, Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, John Galliano, Alexander McQueen, Escada, Betsey Johnson, Istvan Francer, Richard Tylor, Sportmax, Giles, Balmain, Jason Wu, Emanuel Ungaro, Fendi, Ralph Lauren, Christian Lacroix, Marc Jacobs, Prada.

З 1999 року по 2018 рік була одним з «ангелів» Victoria's Secret.

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