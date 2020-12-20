Одна из самых успешных ангелов Victoria's Secret модель Адриана Лима показала роскошное тело на зависть всем

Несмотря на то, что бразильской модели уже 39 лет, она всё также востребована в модельном бизнесе. Долгое время она сотрудничала с мировым брендом нижнего белья и купальников Victoria's Secret и ее заработок составлял около 8 миллионов долларов в год, пишет Politeka.net

Адриана Лима обладательница идеального тела, благодаря которому сумела заработать внушительное состояние.

На новом фото, выставленном в Инстаграм, супермодель попозировала возле стены в откровенном наряде черного цвета с разрезом до пупка. Она приняла провокационную позу, выставив стройную ножку и опустив глаза. Яркий образ красотки дополнили массивные серьги, вечерний макияж и открытые босоножки на высоком каблуке.

«Жили-были в Майами @ волосы @raphaeltargino make @makeupbyludemila 💋», - подписала она.

Отметим, что своей эффектной красотой Андриана Лима обязана тому, что в ее жилах течет африканская, швейцарская, индейская, японская и португальская кровь. Она родилась и росла в бразильском городе Салвадор-Баия, а воспитывала ее мать, которая была социальным работником. Отец бросил семью, когда малышке было полгода.

На счету Адрианы – работа с самыми известными мировыми брендами: Giorgio Armani, Vera Wang, Valentino[13], Versace, Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, John Galliano, Alexander McQueen, Escada, Betsey Johnson, Istvan Francer, Richard Tylor, Sportmax, Giles, Balmain, Jason Wu, Emanuel Ungaro, Fendi, Ralph Lauren, Christian Lacroix, Marc Jacobs, Prada.

С 1999 года по 2018 год являлась одним из «ангелов» Victoria’s Secret.

Напомним, что Адриана Лима показала идеальную фигуру в купальнике: от этого фото можно потерять дар речи

Как сообщала Politeka, ангела Victoria's Secret застукали за интересным занятием в ванной.

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.