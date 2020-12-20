Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", в прозорому ліфчику не стала приховувати гідності

Модель останнім часом показує фото, зроблені з певних ракурсів: зі спини, боком або ховаючи фігуру під вільними кофтами. Вся справа в тому, що кілька днів тому зірка заявила про свою вагітність, яку приховувала аж до п'ятого місяця.

Шанувальники масово вітали зірку, яка спеціально зберігала все в секреті, як нещодавно і знаменита модель Емілі Ратаковскі. Так, модель не показує занадто багато свій кругленький живіт, а на фан-сторінках почали з'являтися останні вдалі кадри знаменитості.

Наприклад, на звичному фото в кімнаті, де Хільде завжди знімається для реклами білизни, дівчина вохстила ніжним чином в прозорому ліфі з сіточкою. Смарагдова комбінація підкреслила зовнішність яскравої блондинки і надала тій пікантності завдяки прозорості в зоні декольте.

"Мені це подобається! 💛; Красиво 👍 ідеально 🔥; 😍Красива; Я б теж хотів відпочивати там вдень і вночі кожен день весь день; Ви богиня, согревайиесь, дорогі💞🌹; Неймовірно жарко; Hermosa😘😍; Це одна з моїх улюблених картинок; Краса❤️; Обожнюю цей набір 😍; 😍🔥 безумовно одна з найкращих твоїх фотографій; Вогняна дівчина любить всі картинки, я все ще дивлюся на це 😋».

Ми писали, що Хільде активно набирає популярність завдяки стильним фото, які публікує в Instagram. При цьому вона ніколи не приховує фігуру, одягаючись досить просто, але зі смаком. Хільде подобається показувати підкачані ноги і сідниці в світлих лосинах, а також демонструвати бюст в одних топах або мереживних ліфчиках.

Також дівчина нерідко влаштовує фотосесії на березі біля океану, тому її профіль в соціальній мережі виконаний в світлому стилі. Цього разу Осланд показала хороший вигляд ззаду, позуючи в сірих лосинах і ніжно-рожевому топіку зі спущеними бретельками. Для більшої пікантності Хільде відвернулася до камери спиною.

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