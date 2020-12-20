Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", в прозрачном лифчике не стала скрывать достоинства

Модель в последнее время показывает фото, сделанные с определенных ракурсов: со спины, боком или пряча фигуру под свободными кофтами. Все дело в том, что несколько дней назад звезда заявила о своей беременности, которую скрывала аж до пятого месяца.

Поклонники массово поздравляли звезду, которая специально хранила все в секрете, как недавно и знаменитая модель Эмили Ратаковски. Так, модель не показывает слишком много свой округлившийся живот, а на фан-страницах начали появляться последние удачные кадры знаменитости.

К примеру, на привычном фото в комнате, где Хильде всегда снимается для рекламы белья, девушка вохстила нежным образом в прозрачном лифе с сеточкой. Изумрудная комбинация подчеркнула внешность яркой блондинки и придала той пикантности благодаря прозрачности в зоне декольте.

«Мне это нравится! 💛; Красиво 👍 идеально 🔥; 😍Красивая; Я бы тоже хотел отдыхать там днем ​​и ночью каждый день весь день; Вы богиня, согревайиесь, дорогие💞🌹; Невероятно жарко; Hermosa😘😍; Это одна из моих любимых картинок; Красота❤️; Обожаю этот набор 😍; 😍🔥 определенно одна из лучших твоих фотографий; Огненная девушка любит все картинки, я все еще смотрю на это 😋».

Мы писали, что Хильде активно набирает популярность благодаря стильным фото, которые публикует в Инстаграм. При этом она никогда не скрывает фигуру, одеваясь весьма просто, но со вкусом. Хильде нравится показывать подкачанные ноги и ягодицы в светлых лосинах, а также демонстрировать бюст в одних топах или кружевных лифчиках.

Также девушка нередко устраивает фотосессии на берегу у океана, поэтому ее профиль в социальной сети выполнен в светлом стиле. В этот раз Осланд показала хороший вид сзади, позируя в серых лосинах и нежно-розовом топике со спущенными бретельками. Для большей пикантности Хильде отвернулась к камере спиной.

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