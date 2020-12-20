Зірка серіалу "Татусеві дочки" Ліза Арзамасова вийшла заміж за Іллю Авербуха і поділилася кадрами з весілля

Як стало відомо, 25 – річна актриса зв'язала себе узами шлюбу з давнім коханим - 46-річним тренером з фігурного катання. У своєму Instagram знаменитість поділилася відео з церемонії одруження в РАГСі, повідомляє Politeka.net.

Відомо, що Ліза познайомилася з Авербухом на одному з телешоу. Роман між ними спалахнув, коли дівчині було всього 17 років. За спиною у тренера був невдалий шлюб з фігуристкою Іриною Лобачовою, у якої він відібрав їх спільного сина.

На відео з РАГСу можна побачити, що пара вирішила відійти від традиційних весільних нарядів. Так, Авербух з'явився на церемонії в простій Білій кофті, чорному піджаку і бежевих брюках. Його вигляд насилу можна назвати урочистим.

А ось Арзамасова вбралася як справжня принцеса. На ній атласне блакитне плаття в підлогу з відкритими плечима і елегантним декольте.

"Маршрут побудований", - коротко підписала відео Ліза.

На кадрах можна побачити, як актриса з новоявленим чоловіком ставлять розписи і обмінюються кільцями.

У коментарях шанувальники актриси не змогли стримати емоцій.

"Йому 50, їй і 30-ти немає. Ну що за...", "Дівчинка виросла щастя вам!", "Блін, невже Авербух такий жадібний де біле весільне плаття Лізи?! Це ж в перший раз в її житті... А він то, звичайно, вже і в шортах може одружитися", "дуже рада за вас з Іллею! Щастя на довгі роки!", "Вітаємо!!! Гірко!!! Довгих щасливих років!!! Гармонійна парочка", - пишуть люди.

Нагадаємо, якими виросли і як зараз виглядають діти з серіалів "Моя прекрасна няня" і "Татусеві дочки".

Як повідомляла Politeka, зірка "Татусевих дочок" накинулася на росіян через роман з 46-річним Авербухом.

Також Politeka писала, що у "татусевої дочки" Арзамасової здали нерви через роман з 46-річним Авербухом.