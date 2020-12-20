Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха и поделилась кадрами со свадьбы

Как стало известно, 25-летняя актриса связала себя узами брака с давним возлюбленным – 46-летним тренером по фигурному катанию. В своем Инстаграм знаменитость поделилась видео с церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщает Politeka.net.

Известно, что Лиза познакомилась с Авербухом на одном из телешоу. Роман между ними вспыхнул, когда девушке было всего 17 лет. За спиной у тренера был неудачный брак с фигуристкой Ириной Лобачевой, у которой он отобрал их общего сына.

На видео из ЗАГСа можно увидеть, что пара решила отойти от традиционных свадебных нарядов. Так, Авербух появился на церемонии в простой белой кофте, черном пиджаке и бежевых брюках. Его вид с трудом можно назвать торжественным.

А вот Арзамасова нарядилась как настоящая принцесса. На ней атласное голубое платье в пол с открытыми плечами и элегантным декольте.

«Маршрут построен», - коротко подписала видео Лиза.

На кадрах можно увидеть, как актриса с новоявленным мужем ставят росписи и обмениваются кольцами.

В комментариях поклонники актрисы не смогли сдержать эмоций.

«Ему 50, ей и 30-ти нет. Ну что за...», «Девочка выросла счастья вам!», «Блин, неужели Авербух такой жадный где белое свадебное платье Лизы?! Это же в первый раз в её жизни... А он то, конечно, уже и в шортах может жениться», «Очень рада за вас с Ильёй! Счастья на долгие годы!», «Поздравляем!!! Горькооо!!! Долгих счастливых лет!!! Гармоничная парочка», - пишут люди.

Напомним, какими выросли и как сейчас выглядят дети из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки".

Как сообщала Politeka, звезда "Папиных дочек" набросилась на россиян из-за романа с 46-летним Авербухом.

Также Politeka писала, что у "Папиной дочки" Арзамасовой сдали нервы из-за романа с 46-летним Авербухом.